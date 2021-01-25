FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
1
Печать

Нападавшая на приморских собак тигрица на воле: она успешно сдала экзамен на «нелюдимую охотницу»

Тигрица, которая попала в неволю после нападений на бездомных собак в Дальнереченском районе Приморского края, вернулась в дикую природу. Перед этим её навыки проверили на кабанах, оленях и людях — последним она не угрожает.

Фото: АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра»
Фото: АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра»

Как сообщает 25 января зоозащитная организация «Амурский тигр», дикую кошку выпустили в окрестностях одной из федеральных особо охраняемых природных территорий. Забирали зверя в другом месте: тигрица попалась в опасной близости от населённых пунктов, где задирала бездомных собак.

«Можно утверждать, что причиной появления молодой тигрицы в сёлах стали несанкционированные свалки отходов в лесных массивах вокруг населенных пунктов. На свалках обитали стаи беспризорных собак, которые и привлекли хищницу, а после привели ее в населённый пункт. С учётом молодости тигрицы она не смогла удержаться от лёгкой добычи», — рассказывают в зоозащитном центре.

Опасения не подтвердились: тигрица прошла восемь тестовых охот на оленя и кабанов, а также продемонстрировала, что сторонится людей и предпочитает обходить следы хозяйственной деятельности. В новом ареале её ждут изюбры, кабаны, косули, хорошо налаженная система охраны животного мира и небольшая конкуренция — тигров в районе не так много.

Тигрице примерно два года, она весит центнер. На волю её отпустили со спутниковым ошейником, при помощи которого за ней будут вести наблюдение. В ближайшее время хищнице собираются выбрать имя.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Старец
Молодцы! Приветствую! Хотя благодаря этой киске стало бы меньше бродячих собак.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний