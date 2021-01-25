Тигрица, которая попала в неволю после нападений на бездомных собак в Дальнереченском районе Приморского края, вернулась в дикую природу. Перед этим её навыки проверили на кабанах, оленях и людях — последним она не угрожает.

Как сообщает 25 января зоозащитная организация «Амурский тигр», дикую кошку выпустили в окрестностях одной из федеральных особо охраняемых природных территорий. Забирали зверя в другом месте: тигрица попалась в опасной близости от населённых пунктов, где задирала бездомных собак .

«Можно утверждать, что причиной появления молодой тигрицы в сёлах стали несанкционированные свалки отходов в лесных массивах вокруг населенных пунктов. На свалках обитали стаи беспризорных собак, которые и привлекли хищницу, а после привели ее в населённый пункт. С учётом молодости тигрицы она не смогла удержаться от лёгкой добычи», — рассказывают в зоозащитном центре.

Опасения не подтвердились: тигрица прошла восемь тестовых охот на оленя и кабанов, а также продемонстрировала, что сторонится людей и предпочитает обходить следы хозяйственной деятельности. В новом ареале её ждут изюбры, кабаны, косули, хорошо налаженная система охраны животного мира и небольшая конкуренция — тигров в районе не так много.



Тигрице примерно два года, она весит центнер. На волю её отпустили со спутниковым ошейником, при помощи которого за ней будут вести наблюдение. В ближайшее время хищнице собираются выбрать имя.

