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Дмитрий Быков расскажет о дневниках Ольги Берггольц

«С целью сохранения доброго имени поэтессы и для безопасности государства дневники срочно надо закрыть» — так объяснялось изъятие тетрадей Берггольц после ее смерти. Публикация тетрадей стала «одной из сенсаций» ушедшего года, говорит писатель Дмитрий Быков. 28 января слушаем онлайн-лекцию «Ленинградская мадонна». 12+

Ответственный составитель издания дневников Ольги Берггольц Наталья Стрижкова, руководитель отдела архивных коммуникаций РГАЛИ, писала: после того изъятия Совет министров и Главное архивное управление постановили — немедленно «закрыть» тетради. «Все панически боялись, что дневники Берггольц будут опубликованы». Она вела их почти полвека, и без малого столько же после ее смерти дневники были под запретом. Начала в 1923 году, продолжала и в 1930-е, когда многие либо прекращали «фиксировать события», либо сами же цензурировали записи. Удивительно: в 1930-х при аресте Берггольц дневники были конфискованы — а потом ей, выпущенной, возвращены. В некоторых тетрадях — дырки от гвоздей: Берггольц всегда ожидала обысков и прибивала тетради к внутренней поверхности мебели. В 1990-х стали открываться архивы, но тогда уже не разрешали публикацию наследники, а то, что публиковалось, сильно редактировалось. Разрешение наследников на полную публикацию было получено только в 2008-м, и лишь недавно дневники были опубликованы.

«После смерти Берггольц прошло уже 45 лет <…>, но подлинный масштаб ее личности становится ясен только сегодня, когда два массивных тома ее архива вышли из печати ничтожным и мгновенно исчезнувшим тиражом», — говорит Быков.

Слушаем лекцию 28 января в эфире «Прямой речи». Начало в 20:00

Александра Шеромова

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