Утром 25 января в Петербурге не везло общественному транспорту. Где-то ему мешали столкновения других транспортных средств, но были и аварии с его участием.

Автобус № 172 и легковая машина не поделили поворот с Коломяжского проспекта на Парашютную улицу, а на пересечении улиц Тимуровской и Брянцева автобус въехал в микроавтобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».