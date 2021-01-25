Утром 25 января в Петербурге не везло общественному транспорту. Где-то ему мешали столкновения других транспортных средств, но были и аварии с его участием.
Автобус
На проспекте Солидарности встали трамваи в направлении улицы Подвойского, пишут в «ДТП и ЧП». Причиной стало столкновение такси с вагоном.
Трамвайное движение на улице Савушкина в обе стороны прервало ДТП с пешеходом. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительным данным, в 8:19 на пересечении улиц Савушкина и Оскаленко водитель «БМВ» совершил наезд на пешехода — мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
На перекрёстке улиц Есенина и Сикейроса не работает светофор, и ДТП с с маршруткой перекрыло троллейбусам дорогу в сторону проспекта Просвещения, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».
Загруженность дорог Петербурга сегодня в норме. В утренний час пик максимум достиг 6 баллов по шкале «Яндекса», в 11:40 — 3 балла.