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«БМВ», сбив человека, остановил трамваи на Савушкина, а на Солидарности к вагону прижалось такси

Утром 25 января в Петербурге не везло общественному транспорту. Где-то ему мешали столкновения других транспортных средств, но были и аварии с его участием.

Автобус № 172 и легковая машина не поделили поворот с Коломяжского проспекта на Парашютную улицу, а на пересечении улиц Тимуровской и Брянцева автобус въехал в микроавтобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

На проспекте Солидарности встали трамваи в направлении улицы Подвойского, пишут в «ДТП и ЧП». Причиной стало столкновение такси с вагоном.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

Трамвайное движение на улице Савушкина в обе стороны прервало ДТП с пешеходом. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительным данным, в 8:19 на пересечении улиц Савушкина и Оскаленко водитель «БМВ» совершил наезд на пешехода — мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

На перекрёстке улиц Есенина и Сикейроса не работает светофор, и ДТП с с маршруткой перекрыло троллейбусам дорогу в сторону проспекта Просвещения, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

Загруженность дорог Петербурга сегодня в норме. В утренний час пик максимум достиг 6 баллов по шкале «Яндекса», в 11:40 — 3 балла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

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