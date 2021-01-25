Битву ножницами против сковороды суд в Петербурге оценил в 3,5 года условно. Подсудимому зачли принесенные извинения

Петербуржец во время конфликта на юге Петербурга воткнул оппоненту ножницы в область глаза. Суд на первый раз наказал его условным сроком.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 января, инцидент произошел в квартире на проспекте Маршала Жукова 28 марта прошлого года. Как рассказал на процессе подсудимый — петербуржец Игорь, он выпивал с соседом, произошла ссора. Игорь схватился за лежащие на столе ножницы, так как подумал, что сосед собирается ударить его сковородкой. Острием ножниц вперед он нанес удар в область левого глаза потерпевшего. После этого, когда пошла кровь, он попытался ее остановить, приложив намоченную тряпку к глазу соседа. Мужчина ушел в свою квартиру, а потом вернулся к потерпевшему домой, для того чтобы проверить его самочувствие. Когда он пришел, то в квартире потерпевшего уже находились сотрудники полиции. Было произведено его задержание.

