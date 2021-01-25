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Заснеженный путепровод на Колтушском шоссе ушёл в виртуальную реальность, рассмотрите его со всех сторон

Подробную круговую панораму строительства новой развязки с путепроводом на Колтушском шоссе под Петербургом сделали дорожные службы. Её можно посмотреть здесь.

Скриншот панорамы, созданной дорожным комитетом Ленобласти
Скриншот панорамы, созданной дорожным комитетом Ленобласти

Как сообщили «Фонтанке» 25 января в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, на путепроводе переключили движение транспорта на временную дорогу, чтобы можно было возводить подпорные стены. Самые масштабные и зрелищные работы — монтаж балок пролётного строения непосредственно над железной дорогой — намечены на лето 2021-го.

Путепровод заменит самый загруженный железнодорожный переезд во Всеволожске, у станции Мельничный Ручей. Сейчас перед переездом регулярно возникают заторы, автомобилисты в общей сложности теряют в них по пять часов в сутки. Проектная протяженность путепровода — 79 метров, скорость движения — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость стройки — 1,7 млрд рублей, она ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заказчиком выступает «Ленавтодор».

Скриншот панорамы, созданной дорожным комитетом Ленобласти
Скриншот панорамы, созданной дорожным комитетом Ленобласти

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