Петербург почти сравнялся с Москвой в летальной статистике. И там, и там число смертей идёт на понижение

Смерти 59 человек признали коронавирусными в Петербурге за последние сутки, тогда как накануне их было на две больше. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 25 января.
Первое место по ежедневному приросту умерших от коронавируса удерживает Москва, хотя столичная статистика также откатилась назад: 61 летальный случай против 74 накануне. Петербург на втором месте, третий — Красноярский край, где скончались 25 заболевших. В Ленинградской области зарегистрированы две новые смерти.
Всего российские регионы за последние 24 часа отчитались о 456 смертях. С их учётом за весь период пандемии в стране умерло 69 918 человек. Из них 9 374 смерти приходится на Петербург, 13 030 подтверждено в Москве.