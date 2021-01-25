Мошенники ловят на удочку удалёнки: заманивают хорошей зарплатой и просят установить «специальное приложение»

В условиях пандемии, когда удалённая работа официально выведена в правовое поле и становится всё более популярной, мошенники придумали новый способ обмана.

Как сообщает 25 января Роскачество, новая фишинговая кампания — комплексная и продуманная. Жертве звонит мошенник, который представляется работодателем или сотрудником кадрового агентства и предлагает выгодные условия труда. Когда собеседник заинтересовался, его просят установить на смартфон некое приложение (корпоративный мессенджер или несуществующий продукт компании, с которым якобы нужно ознакомиться), ссылку на которое присылает рекрутер. Приложение содержит вирус, который передаёт управление телефоном злоумышленнику или перехватывает пароль от мобильного банка жертвы.