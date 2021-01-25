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Мошенники ловят на удочку удалёнки: заманивают хорошей зарплатой и просят установить «специальное приложение»

В условиях пандемии, когда удалённая работа официально выведена в правовое поле и становится всё более популярной, мошенники придумали новый способ обмана.

Как сообщает 25 января Роскачество, новая фишинговая кампания — комплексная и продуманная. Жертве звонит мошенник, который представляется работодателем или сотрудником кадрового агентства и предлагает выгодные условия труда. Когда собеседник заинтересовался, его просят установить на смартфон некое приложение (корпоративный мессенджер или несуществующий продукт компании, с которым якобы нужно ознакомиться), ссылку на которое присылает рекрутер. Приложение содержит вирус, который передаёт управление телефоном злоумышленнику или перехватывает пароль от мобильного банка жертвы.

«Итог всегда один — исчезающие со счета деньги. Данный факт особенно неприятен для находящегося в поиске работы человека», — отмечают в Роскачестве.

По прогнозам Минтруда, в ближайшие годы на удалённую работу перейдут до 5 миллионов россиян, то есть до 10% от числа работающих граждан. Это значит, что такая преступная схема грозит стать массовой.

Эксперты дают несколько советов, как уберечься от мошенников:

  • Не направляйте сомнительным корреспондентам сканы ваших документов, особенно на начальном этапе общения. Не сообщайте никому по телефону свои персональные данные, пароли и реквизиты карт.
  • Не совершайте «залоговый платеж» или другие платежи.
  • Не соглашайтесь устанавливать приложения в процессе разговора.
  • Не переходите по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые вам присылают незнакомые и малознакомые люди. Сначала наведите справки, посмотрите на рейтинг приложения и отзывы в магазине. Нередко беглого поиска достаточно, чтобы убедиться, что перед вами мошенники.
  • Всегда держите включённым антивирус на ПК и смартфоне.

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Комментарии (2)

gencon
На новый дворец срочно собирают. Этот уже засвечен. Не удивлюсь, что засыпят землёй, и высадят цветы, обвинят навального в фейке
вадики
Какие же они идиоты и уроды искать деньги у безработных у меня вот все счета запломбированы и карт нету(((И деняк((И еды((((
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