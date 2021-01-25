Актёр и стендапер Александр Шаляпин найден мёртвым

В Москве погиб актёр и стендап-комик Александр Шаляпин. По предварительной информации, опубликованной в СМИ, он покончил с собой.
Как сообщает ТАСС 25 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах, минувшей ночью он совершил самоубийство у себя дома в Москве. «Его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь», — сказал собеседник агентства. Инцидентом занялись правоохранительные органы.
Под последним постом актёра в Instagram пользователи пишут комментарии с соболезнованиями.
Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах. Он снялся в более чем 50 кинокартинах, в том числе «Бумер-2», «Карпов», «Женщины против мужчин», «Глухарь-2», в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и других. Кроме того, он был участником Stand Up Show на ТНТ.