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Актёр и стендапер Александр Шаляпин найден мёртвым

В Москве погиб актёр и стендап-комик Александр Шаляпин. По предварительной информации, опубликованной в СМИ, он покончил с собой.

Как сообщает ТАСС 25 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах, минувшей ночью он совершил самоубийство у себя дома в Москве. «Его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь», — сказал собеседник агентства. Инцидентом занялись правоохранительные органы.

Под последним постом актёра в Instagram пользователи пишут комментарии с соболезнованиями.

Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах. Он снялся в более чем 50 кинокартинах, в том числе «Бумер-2», «Карпов», «Женщины против мужчин», «Глухарь-2», в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и других. Кроме того, он был участником Stand Up Show на ТНТ.

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Комментарии (9)

bluxer
Вот реальная жертва коронавируса.
smith1
это который на Удо Диркшнайдера похож.
жаль мужика
daisychain
А если бы все происходило в СПб, то супруга бы его не просто нашла, а еще и расчленила.
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