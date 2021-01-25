«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие… Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости , опубликованном 25 января.

В последнюю неделю января на европейской части России ожидаются рекордно высокие температуры — на 10–14 градусов превышающие норму и больше характерные для конца марта и даже 1 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, тепло идёт с воздушными массами со стороны Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. «Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — поясняет Вильфанд.

Обычно последняя пятидневка января и первые два дня февраля бывают в этом регионе самыми холодными за зиму. «Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», — сказал глава Гидрометцентра.

Жителей Западной Сибири и Якутии тоже ожидает повышение температуры — после отступления сильных холодов.