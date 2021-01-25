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Полиция Красносельского района разбирается в семейной драме. Отец заявил на родственника, который якобы совершил насилие над шестилетним

17-летний житель Петербурга задержан на юге города по подозрению в насилии над 6-летним родственником.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, накануне в полицию Красносельского района обратился 27-летний житель дома на улице Пограничника Гарькавого. Он сообщил, что его шестилетний сын в квартире стал объектом сексуального насилия в октябре прошлого года и январе этого со стороны 17-летнего родственника, который проживает вместе с семьей.

Парень был задержан в тот же день на улице Тамбасова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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