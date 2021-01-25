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ГИБДД тормознула каршеринг на Троицкой площади. Водителю в алкогольных парах было что скрывать

Сотрудники ГИБДД в центре Петербурга задержали мужчину, пользовавшегося чужим аккаунтом для поездок на каршеринге.

Как сообщает 25 января пресс-службе ГУ МВД по городу и области, вчера в 20:40 у дома 1 по Троицкой площади, что у пересечения с Петровской набережной, наряд ГИБДД остановил «Рено Каптюр» (по данным «Фонтанки», принадлежащий сервису «Яндекс.Драйв»). За рулём находился 30-летний петербуржец. Водительского удостоверения у него не оказалось, а вот признаки алкогольного опьянения — налицо. Более того, услугами каршеринга мужчина воспользовался, как выяснилось, с помощью чужого аккаунта.

Водителя привезли в территориальный отдел полиции и составили в отношении него административный протокол за вождение в нетрезвом виде (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). По данным «Фонтанки», он заключён под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Как стало известно «Фонтанке», у мужчины богатое криминальное прошлое. Он с осени 2019 года находится под подпиской о невыезде в связи с мошенничеством. По информации правоохранителей, он вместе с подельниками продал петербурженке втридорога фильтр для очистки воды, убедив её в том, что она обязана его купить и установить.

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Комментарии (4)

radon
Интересно, как можно использовать чужой аккаунт?
ash364
Если б он кого сшиб, кто бы отвечал?
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