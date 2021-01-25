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Массовое убийство в США: среди погибших — беременная женщина

Пять человек, в том числе беременная женщина, были найдены мертвыми в воскресенье в Индианаполисе, США, после массового убийства.

Как сообщает 25 января NBC News, сначала, рано утром, полиция обнаружила юношу с огнестрельными ранениями к северо-востоку от центра Индианаполиса, позже в доме, расположенном примерно в полумиле от этого места, — тела пяти человек, в том числе беременной женщины. Её доставили в больницу, чтобы спасти ребёнка, но сделать это не удалось.

Сейчас выясняется, связаны ли между собой инциденты в двух домах. По сведениям полиции, речь идёт о предумышленном убийстве. Мотив преступления неизвестен. Стрелков, возможно, было несколько. Подозреваемых пока нет.

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