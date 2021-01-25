Почему при ковиде пропадают запах и вкус и как их вернуть, рассказывает невролог

О причинах проблемы с восприятием вкусов и запахов рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik , опубликованном 25 января. По одной из версий, при коронавирусе нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушаются и просто не успевают добраться до вкусовых рецепторов. По другой, повреждаются сами рецепторы. «Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — объяснил врач.

Потеря обоняния и вкуса — один из частых симптомов COVID-19. Учёные до сих пор точно не знают, почему пациенты теряют эти способности. Но способы их быстрейшего возвращения известны.

Обычно запахи и вкусы пропадают в самом начале заболевания ковидом и через несколько дней возвращаются. Однако довольно часто пациенты после выздоровления месяцами страдают от этих нарушений.

Вернуть обоняние и вкусовые ощущения может помочь специальный тренинг. Каждый день по несколько раз следует в течение примерно 20 секунд воспринимать сильные запахи, типа чеснока, кардамона, гвоздики, корицы, советует Будик. По его словам, это активизирует соответствующие системы. «Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», — рассказывает невролог.

Параллельно будет возвращаться вкус. Нарушения вкуса и обоняния крепко связаны, поэтому восстановление одной составляющей вызовет улучшение второй.

По данным Университета Хопкинса, к утру 25 января мск коронавирусом во всем мире заболели 99,1 миллиона человек, умерли от него 2,12 миллиона.