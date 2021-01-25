Из-за беспорядков в Амстердаме задержаны 190 человек

Не менее 190 человек, по данным полиции, задержаны в Амстердаме за участие в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Как передаёт 25 января РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NOS, в воскресенье после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населённых пунктах вспыхнули беспорядки. В некоторых городах Нидерландов митингующие устроили поджоги, в Венло били витрины магазинов, в Хелмонде бросали в силовиков петарды и камни. В Амстердаме, по информации издания NL Times, полиция разгоняла протестующих водомётами и дубинками, а в Эйндховене использовали слезоточивый газ.