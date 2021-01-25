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Из-за беспорядков в Амстердаме задержаны 190 человек

Не менее 190 человек, по данным полиции, задержаны в Амстердаме за участие в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Как передаёт 25 января РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NOS, в воскресенье после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 мск) в десяти населённых пунктах вспыхнули беспорядки. В некоторых городах Нидерландов митингующие устроили поджоги, в Венло били витрины магазинов, в Хелмонде бросали в силовиков петарды и камни. В Амстердаме, по информации издания NL Times, полиция разгоняла протестующих водомётами и дубинками, а в Эйндховене использовали слезоточивый газ.

«Сто девяносто задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33, задержания (семь из них — несовершеннолетних) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания — в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 — за нарушение 184-й статьи [о неповиновении требованиям полиции]», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter. Всего по стране, по информации агентства «Рейтер», задержаны более 240 человек.

В Нидерландах до 9 февраля продлили действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно. Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.

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Комментарии (1)

footballer13
Чисто ради интереса посмотрел статистику по Голландии - у них с октября заболеваемость уверенно прёт и всех этих ограничений она не заметила.
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