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Один дорожный знак на Ивановской спровоцировал несколько ДТП

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Небольшое ДТП в Невском районе Петербурга попало на видео. Однако дело не в качестве, а в количестве.

О происшествии, точнее о нескольких происшествиях, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 25 января. На перекрёстке улиц Бабушкина и Ивановской в воскресенье легковой автомобиль сбил знак, установленный на проезжей части, и его обломки полетели под колёса соседней машины.

vk.com/spb_today

«В связи с установкой знака «Дорожные работы» в среднем ряду в сторону Володарского моста было как минимум шесть аварий за три часа. Знак грязный, не светится, и его плохо видно. Нет знаков ограничения скорости», — рассказывают очевидцы. Один из подписчиков в комментариях отмечает, что тоже проезжал вчера это место и удачно объехал знак.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

SWd
Водитель при движении обязан выбирать такую скорость, которая позволит контролировать дорожную обстановку и безопасно остановиться при внезапно возникшем препятствии. Вряд ли знак внезапно выскакивал перед капотом. А вот качество водятлов как всегда на уровне.
lamer
Если лететь по приборам, то ничего удивительного в этих ДТП нет.
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