Небольшое ДТП в Невском районе Петербурга попало на видео. Однако дело не в качестве, а в количестве.

О происшествии, точнее о нескольких происшествиях, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 25 января. На перекрёстке улиц Бабушкина и Ивановской в воскресенье легковой автомобиль сбил знак, установленный на проезжей части, и его обломки полетели под колёса соседней машины.