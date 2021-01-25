Небольшое ДТП в Невском районе Петербурга попало на видео. Однако дело не в качестве, а в количестве.
О происшествии, точнее о нескольких происшествиях, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 25 января. На перекрёстке улиц Бабушкина и Ивановской в воскресенье легковой автомобиль сбил знак, установленный на проезжей части, и его обломки полетели под колёса соседней машины.
«В связи с установкой знака «Дорожные работы» в среднем ряду в сторону Володарского моста было как минимум шесть аварий за три часа. Знак грязный, не светится, и его плохо видно. Нет знаков ограничения скорости», — рассказывают очевидцы. Один из подписчиков в комментариях отмечает, что тоже проезжал вчера это место и удачно объехал знак.