Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

Победой женской сборной России завершилась эстафетная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Золото выиграли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Отечественные биатлонистки завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды без штрафных минут с девятью запасными. Серебро досталось Германии (+11,0, 0 штрафных кругов + 6 запасных патронов). Бронза у Франции (+21,2, 1+9).
Ранее мужская сборная России выиграла бронзовые медали в эстафете.
«Мы в биатлоне возвращаем свои традиции! И не надо нам никакого эритропоэтина! Мы можем смотреть соперникам в глаза! Абсолютная репутация! Это огромный праздник, это счастье для всех нас! И главное — сохранить все это! Мы выиграли эту эстафету, мы вернулись!» — прокомментировал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее в интервью «Фонтанке» Губерниев называл причины провала в российском биатлоне и обещал, что скоро всё наладится.