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Рогозина заблокировали в Facebook за пост про «Свободную Навальнию» и «хреновых» учителей-американцев

Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Причиной стал пост про высказывание бывшего посла США в России.

О том, что главу Роскосмоса забанили в соцсети, он рассказал 24 января. «Мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — прокомментировал Рогозин блокировку в разговоре с РИА «Новости».

Спорный пост был посвящен словам бывшего посла США в России Майкла Макфола. Рогозин написал, что в Twitter американец приветствует некую «Свободную Навальнию».

«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента», — возмущался глава «Роскосмоса». Как «посол послу» Рогозин обратился к Макфолу, со словами что господа американцы «охамели» и не им Россию учить. Facebook счел, что подобный контент «нарушает нормы сообщества» в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний. «Забавные ребята, эти демократизаторы», — отреагировал Рогозин.

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Комментарии (17)

Stargazer_5e4cc3b703773
Рогозин себя ассоциирует с Россией? Забанили проворовавшегося чиновника, а не Россию.
Asus
Пойду, напишу на Рогозина своему дедушке, что он пользуется вражескими сетями и еще не доволен, когда его блокируют там. Налицо измена родине.
265039753
и правильно сделали.. их всех пора заблокировать. во всех соцсетях, а не только фейсбуке.
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