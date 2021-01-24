Рогозина заблокировали в Facebook за пост про «Свободную Навальнию» и «хреновых» учителей-американцев

Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Причиной стал пост про высказывание бывшего посла США в России.
О том, что главу Роскосмоса забанили в соцсети, он рассказал 24 января. «Мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — прокомментировал Рогозин блокировку в разговоре с РИА «Новости».
Спорный пост был посвящен словам бывшего посла США в России Майкла Макфола. Рогозин написал, что в Twitter американец приветствует некую «Свободную Навальнию».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента», — возмущался глава «Роскосмоса». Как «посол послу» Рогозин обратился к Макфолу, со словами что господа американцы «охамели» и не им Россию учить. Facebook счел, что подобный контент «нарушает нормы сообщества» в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний. «Забавные ребята, эти демократизаторы», — отреагировал Рогозин.