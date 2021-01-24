FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
1
Печать

Кондуктор в трамвае на Юго-Западе отказался разделить «полторашку» с пассажирами. Поплатился сумкой с выручкой

Беседа нетрезвых пассажиров с кондуктором трамвая в Кировском районе Петербурга попала на видео. Главных героев ролика ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, нервный рабочий день двое суток назад выдался для 59-летнего кондуктора трамвая маршрута № 60. Вагоны около часа дня катились вдоль проспекта Маршала Жукова, когда два нетрезвых пассажира затеяли беседу с мужчиной. Суть ее была проста — платить за проезд молодые люди не хотели, но были готовы поделиться выпивкой. Предложение присоединиться к хмельному утру пятницы попало на видео, и сотрудником «Горэлектротранса» поддержано не было.

«Фонтанка.ру»

У дома 26 трамвай остановился, двери распахнулись, и дебоширы поспешили ретироваться. Заодно прихватили сумку с выручкой. Ущерб — чуть больше 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Молодых людей и девушку, которая проводила с ними время, ищет полиция.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
Новость из рубрики тупой и ещё тупее (это я про алкашей).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний