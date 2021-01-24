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В Петербурге фонарный столб остановил погоню за тонированной «Ладой»

Пьяный водитель, удирая от полиции, испытал надежность российского автопрома. Фонарный столб оказался прочней.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне вечером по Фрунзенскому району экипажи ДПС гонялись за тонированной машиной. На подмогу полиции пришла опора уличного освещения на углу улиц Софийской и Белы Куна. Краш-тест «Лады» попал на видео.

«Фонтанка.ру»

Скрываясь от полиции, водитель создал неплохой задел. Пока экипажи подъезжали, к «Ладе» бросились прохожие, привлеченные оглушительностью аварии. Травмы получили водитель и пассажир.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Якоб Рихтер
на углу улиц Софийской и Белы Куна организовано круговое движение, где они там угол нашли?
gencon
Может время для МВД спросить у ФСБ за дворец? Вторые живут в новых квартирах, травят неугодных, путешествуют по миру под разными предлогам и (несмотря на запрет царевича), создали себе мирок неприкосновенности и свободы от нерадивого электората. А менты с гражданским населением вынуждены ВЗАМОДЕЙСТВОВАТЬ, отмазывая воров и создавать алиби. А граждане хотят справедливости
Урус-Баши
Из элитного якобы отечественного автомобиля изготовлен колхоз-мобиль, путём тонировки. В такой машине ездить трезвым просто нельзя.
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