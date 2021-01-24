Оттепель в Петербурге задерживается, стремясь к температурным рекордам

В ближайшие три дня Петербург остается под теплым циклоном, и горожане будут вынуждены скользить. Ветер и хмурое небо добавят ощущений.

По данным Гидрометцентра, 24 января в городе облачно, до +2, местами дождь. Ветер — до десяти метров в секунду. С теми же вводными, но еще на градус теплее, начнется рабочая неделя. Мокрый снег и морось — 26-го числа.

Как отмечает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, обширный циклон уже помог поставить один рекорд — накануне было +2,5, это самый теплый день с начала года. Рекорд за историю наблюдений для 24 января +4,5 градуса. Температура сегодня может быть близка к этому показателю.