Протестная акция завершается у Гостиного двора. Во время последних задержаний били особенно сильно

Полиция Петербурга задержала участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которые решили завершить день у Гостиного двора. Всего в городе задержано более 300 человек.
Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 19:07 23 января полицейские стали активнее задерживать протестующих, собравшихся у Гостиного двора, используя дубинки. Некоторых несли в автозаки за руки и за ноги.
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
«Фонтанка.ру»
«В данном месте органом исполнительной власти никаких мероприятий согласовано не было», — объявлял в мегафон один из полицейских. К 20 часам протестующих остались единицы, полиция начинает терять к ним интерес.
По последним данным, количество задержанных в Петербурге достигло 302 человек.
Акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходят во многих городах России, включая Петербург. Сбор протестующих был назначен на 14:00 на Сенатской площади. Правоохранительные органы поджидали заранее. С первыми задержаниями часть людей направилась в сторону Исаакиевского собора. Затем шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Движение транспорта в центре Петербурга встало.
Около Казанского собора толпа разделилась на несколько групп, которые в результате снова встретились на Невском и «взяли» площадь Восстания. После разгона митингующих у Московского вокзала, при котором пострадала женщина, оставшаяся часть колонны собралась у Гостиного двора.