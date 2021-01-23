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Протестная акция завершается у Гостиного двора. Во время последних задержаний били особенно сильно

Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»

Полиция Петербурга задержала участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которые решили завершить день у Гостиного двора. Всего в городе задержано более 300 человек.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 19:07 23 января полицейские стали активнее задерживать протестующих, собравшихся у Гостиного двора, используя дубинки. Некоторых несли в автозаки за руки и за ноги.

Задержания у Гостиного двора 23.01.2021

«Фонтанка.ру»

«В данном месте органом исполнительной власти никаких мероприятий согласовано не было», — объявлял в мегафон один из полицейских. К 20 часам протестующих остались единицы, полиция начинает терять к ним интерес.

По последним данным, количество задержанных в Петербурге достигло 302 человек.

Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру» 
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходят во многих городах России, включая Петербург. Сбор протестующих был назначен на 14:00 на Сенатской площади. Правоохранительные органы поджидали заранее. С первыми задержаниями часть людей направилась в сторону Исаакиевского собора. Затем шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Движение транспорта в центре Петербурга встало.

Около Казанского собора толпа разделилась на несколько групп, которые в результате снова встретились на Невском и «взяли» площадь Восстания. После разгона митингующих у Московского вокзала, при котором пострадала женщина, оставшаяся часть колонны собралась у Гостиного двора.

Задержания у Гостиного двора 23.01.2021
Задержания у Гостиного двора 23.01.2021Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (48)

prozum
Ситуация на много серьезнее, чем многим кажется. Совершенно отчетливо вырисовываются признаки надвигающейся гражданской войны.
По сути, она неизбежна, если сторонники навального с поддержкой либерального крыла нынешней власти совершат либеральный государственный переворот.
Путин и вся его команда - это безусловное зло, от которого надо освобождаться. но вот таким ли путем, каким предлагают это сделать Навальный и его сторонники - большой вопрос.
Либерализм так же чужд России, если даже и не больше, чем путинизм.
А вот как избавиться от одного и другого - первейший вопрос на повестке сегодняшнего дня.
неслучайный
Товарищи сотрудники, в нижнем Тагиле мест больше нет, одумайтесь, вдруг пойдете на черную
serga811
Вот уж точно, мэра ни видно слышно, тогда когда надо. Собчака ругают, но танки он в город не пустил и всегда смело выходил общаться, да и Валентина Ивановна тоже смелее была. Пустышка Беглов не нужен. Пусть увольняется, хоть позора будет меньше. Прикрылся офицерами негодяй.
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