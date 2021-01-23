Метро Петербурга просит горожан не ездить в центр

Метро Петербурга просит отложить поездки в центр города, где 23 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе подземки сообщили, что просьба вызвана большим количеством пассажиров. «Пассажиров, выезжающих из центра, просим выбирать соседние станции для входа в метро. Берегите себя и своих близких», — добавили в пресс-службе.

Перед началом акции на выход закрыли «Адмиралтейскую», где начался ремонт эскалатора. Позже на выход закрыли «Невский проспект», сейчас станция снова работает.