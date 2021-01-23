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Метро Петербурга просит горожан не ездить в центр

Метро Петербурга просит отложить поездки в центр города, где 23 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе подземки сообщили, что просьба вызвана большим количеством пассажиров. «Пассажиров, выезжающих из центра, просим выбирать соседние станции для входа в метро. Берегите себя и своих близких», — добавили в пресс-службе.

Перед началом акции на выход закрыли «Адмиралтейскую», где начался ремонт эскалатора. Позже на выход закрыли «Невский проспект», сейчас станция снова работает.

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Комментарии (3)

Riptide
На официальной странице Петербуржского метрополитена ничего такого нет.
Зато есть напоминание: "в 1820 году инженер Торгованов обращался к Александру I с проектом устройства тоннеля под Невой, на что получил резолюцию: "... впредь прожектами больше не заниматься."
Валерий Валерьевич
Метро надо научиться работать в режиме авралов , время такое ....
ConnectingPpl
А путинские тролли говорили, что никого нет, что пара тысяч человек вышла, а во оно как оказывается.
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