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В США умер журналист Ларри Кинг

Известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в США 23 января в возрасте 87 лет. Об этом сообщает его официальный аккаунт в Twitter.

Несколько недель назад журналиста госпитализировали с коронавирусом. Он скончался в одном из медцентров в Лос-Анджелесе.

В числе собеседников Ларри Кинга были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни.

Именно с Ларри Кингом у президента России Владимира Путина произошел диалог о подводной лодке «Курск». Когда Путин в первый раз давал интервью Кингу, тот спросил его: «Что случилось с подлодкой?», на что Путин ответил: «Она утонула».

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
- Что случилось с Ларри Кингом?
- ... Он умер
bluxer
Трусы на следы новичка проверили?
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