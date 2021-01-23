В США умер журналист Ларри Кинг

Известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в США 23 января в возрасте 87 лет. Об этом сообщает его официальный аккаунт в Twitter.
Несколько недель назад журналиста госпитализировали с коронавирусом. Он скончался в одном из медцентров в Лос-Анджелесе.
В числе собеседников Ларри Кинга были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни.
Именно с Ларри Кингом у президента России Владимира Путина произошел диалог о подводной лодке «Курск». Когда Путин в первый раз давал интервью Кингу, тот спросил его: «Что случилось с подлодкой?», на что Путин ответил: «Она утонула».