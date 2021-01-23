FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
ПРОТЕСТЧто запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
27
Печать

Невский проспект прямо сейчас

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» ведет прямой эфир в нашем телеграм-канале, в сети «ВКонтакте» и в инстаграме.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

VVM1962
Может это вразумит трухлявого кремлевского пенька.
MrPegge
На крестные хода за благами ходят, неверуещие лицемеры и лобызатели начальствующих задниц. А тут по велению души народ собрался ))
fortun
Бэримор,а что эа люди кричат на улице?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний