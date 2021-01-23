FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
ПРОТЕСТЧто запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
11
Печать

Очередь из автомата на Художников выпустила девушка. Причины поступка выясняют врачи

Стрельбу из окна на проспекте Художников устроила 23-летняя петербурженка. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.

Наряды полиции и Росгвардии посетили квартиру в доме 27/1 на проспекте Художников 21 января после сообщения о стрельбе. Несколько выстрелов из пневматической копии автомата Калашникова — «Юнкера» — совершила 23-летняя гостья. Целилась она в сторону остановки общественного транспорта. Горожанку увезли в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова.

Из квартиры было изъято 16 ножей, 7 мачете, топор, несколько баллончиков для пневматики, 9 упаковок пуль для пневматического оружия, 2 сигнальных устройства, 13 сигнальных патронов, 6 газовых патронов, 2 корпуса учебных гранат, 2 детонатора стекольных гранат, кастет, 2 электрошокера, пневматический пистолет, 2 магазина с пулями от пневматического пистолета, автомат «Юнкер», приклад, магазин, пенал, рукоятка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

ViGilant
так а нафига изымали? юнкер - пукалка пневматическая, ну пусть как орудие преступления, а всё остальное-то что? мачете дома хранить нельзя, если хочется?) оно ж в свободной продаже
syshsun
Может все-таки стоит хозяина поискать,этого добра.
Или музель с рынка макеты гранат принесла.
Или с ней за интим,мачетами расплачивались.
260602101
адвокатам надо настаивать на версии, что она подумала будто навальненцы собираются на митинг
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний