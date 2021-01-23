Очередь из автомата на Художников выпустила девушка. Причины поступка выясняют врачи

Стрельбу из окна на проспекте Художников устроила 23-летняя петербурженка. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.



Наряды полиции и Росгвардии посетили квартиру в доме 27/1 на проспекте Художников 21 января после сообщения о стрельбе. Несколько выстрелов из пневматической копии автомата Калашникова — «Юнкера» — совершила 23-летняя гостья. Целилась она в сторону остановки общественного транспорта. Горожанку увезли в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова.

Из квартиры было изъято 16 ножей, 7 мачете, топор, несколько баллончиков для пневматики, 9 упаковок пуль для пневматического оружия, 2 сигнальных устройства, 13 сигнальных патронов, 6 газовых патронов, 2 корпуса учебных гранат, 2 детонатора стекольных гранат, кастет, 2 электрошокера, пневматический пистолет, 2 магазина с пулями от пневматического пистолета, автомат «Юнкер», приклад, магазин, пенал, рукоятка.