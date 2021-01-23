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Петербурженка заявила о развращении подростка в общественной бане

Сексуальный подтекст заподозрила петербурженка в общении школьника со взрослым посетителем общественной бани в Адмиралтейском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, двумя днями ранее в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала о походе в общественную баню в Большом Казачьем переулке. Месяц назад женщина побывала в учреждении вместе с 14-летним пасынком. Во время мыльных процедур, по ее словам, сексуальный интерес к подростку проявил 62-летний мужчина.

Горожанин задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

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Комментарии (13)

260581461
Она сама хотела с ним в бане замутить, но помешал старпёр.
firma
Я так понял, что двумя днями ранее месяц назад женщина в моечном зале вместе с 14-летним пасынком и мужчиной 63 лет обратила внимание на сексуальный подтекст. Спасибо за исчерпывающую информацию.
baddancer
Казачьи бани разве в Адмиралтейском районе?
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