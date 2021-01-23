Голикова напомнила, что переболевшим коронавирусом вакцинация не рекомендуется

Уровень антител у переболевших коронавирусом и у провакцинированных практически идентичный. Об этом заявила 23 января вице-премьер России Татьяна Голикова.



«Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен», — цитирует Голикову РИА Новости. Она отметила, что различий в антителах, которые вырабатываются после болезни и после вакцины, по мнению ученых, практически нет.



Переболевшим пока не рекомендуется вакцинироваться, потому что наблюдения говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны, добавила вице-премьер.

