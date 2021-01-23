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Голикова напомнила, что переболевшим коронавирусом вакцинация не рекомендуется

Уровень антител у переболевших коронавирусом и у провакцинированных практически идентичный. Об этом заявила 23 января вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен», — цитирует Голикову РИА Новости. Она отметила, что различий в антителах, которые вырабатываются после болезни и после вакцины, по мнению ученых, практически нет.

Переболевшим пока не рекомендуется вакцинироваться, потому что наблюдения говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны, добавила вице-премьер.

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Комментарии (7)

IK_30
Она врач-инфекционист? Нет? Тогда пошла на фиг со своим мнением и своими советами!
Stiff_21
Тебя я забыл спросить что нужно или не нужно
Валерий Буторин
Любой уважающий себя человек перед прививкой должен сдать анализ на антитела. Ведь огромное количество в Питере переболело бессимптомно. Анализ этот стоит к примеру меньше тысячи рублей. В лаборатории хеликс. Дают официальную справку с печатью и уровнем цен. А без этого прививку делать - это не любить себя..
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