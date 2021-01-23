Днем 23 января в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы на Поклонной горе пройдет премьерный показ фильма «Зоя». Это картина о партизанке Зое Космодемьянской, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
В декабре картину уже показывали внепланово и вне конкурса на выборгском кинофестивале «Окно в Европу», но официальная премьера, по словам кинопродюсера Инессы Юрченко, пройдет сегодня при участии актеров и других членов съемочной группы.
Глава студии «Триикс Медиа» рассказала «Фонтанке», что у ленты была непростая судьба: начинала над ней работать
«Мы все родом из СССР и воспитывались на Зоя Космодемьянской: половина девочек в моем классе мечтали быть похожими на нее», — рассказала Инесса Юрченко «Фонтанке».
У картины два режиссера — Леонид Пляскин и Максим Бриус — и два автора сценария — Андрей Назаров и Андрей Тумаркин. Для исполнительницы главной роли Анастасии Мишиной это дебютная картина.
В широкий прокат фильм выйдет 28 января и в скором времени будет показан на канале «Россия 1».