Днем 23 января в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы на Поклонной горе пройдет премьерный показ фильма «Зоя». Это картина о партизанке Зое Космодемьянской, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В декабре картину уже показывали внепланово и вне конкурса на выборгском кинофестивале «Окно в Европу», но официальная премьера, по словам кинопродюсера Инессы Юрченко, пройдет сегодня при участии актеров и других членов съемочной группы.

Глава студии «Триикс Медиа» рассказала «Фонтанке», что у ленты была непростая судьба: начинала над ней работать Киностудия им. М. Горького, а заканчивала уже петербургская компания. Довести проект до премьеры было важным во многих смыслах. «Мы все родом из СССР и воспитывались на Зоя Космодемьянской: половина девочек в моем классе мечтали быть похожими на нее», — рассказала Инесса Юрченко «Фонтанке».