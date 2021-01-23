FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Премьера фильма о Зое Космодемьянской пройдет 23 января в Москве на Поклонной Горе

Днем 23 января в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы на Поклонной горе пройдет премьерный показ фильма «Зоя». Это картина о партизанке Зое Космодемьянской, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

В декабре картину уже показывали внепланово и вне конкурса на выборгском кинофестивале «Окно в Европу», но официальная премьера, по словам кинопродюсера Инессы Юрченко, пройдет сегодня при участии актеров и других членов съемочной группы.

Глава студии «Триикс Медиа» рассказала «Фонтанке», что у ленты была непростая судьба: начинала над ней работать Киностудия им. М. Горького, а заканчивала уже петербургская компания. Довести проект до премьеры было важным во многих смыслах.

«Мы все родом из СССР и воспитывались на Зоя Космодемьянской: половина девочек в моем классе мечтали быть похожими на нее», — рассказала Инесса Юрченко «Фонтанке».

У картины два режиссера — Леонид Пляскин и Максим Бриус — и два автора сценария — Андрей Назаров и Андрей Тумаркин. Для исполнительницы главной роли Анастасии Мишиной это дебютная картина.

В широкий прокат фильм выйдет 28 января и в скором времени будет показан на канале «Россия 1».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний