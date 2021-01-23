Ученые обнаружили «память» организма к коронавирусам, которая может помочь в борьбе с COVID-19

Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, пишет 23 января РИА «Новости» со ссылкой на Cell Reports Medicine.

«А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.

Он отметил, что антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса.



Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций.



Также ученые считают, что их выводы могут помочь в объяснении, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других инфекция протекает в тяжелой форме и приводит к госпитализации и смерти.