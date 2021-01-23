В Петербурге ожидается самый тёплый день января. Опасности добавит гололедица

Петербург замахнулся на температурный рекорд. 23 января может стать самым тёплым днём месяца.
«Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать тёплый сектор мощного атлантического циклона, центр которого кружит над акваторией Норвежского моря. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможна гололедица», — рассказал в своем Facebook ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня в Петербурге ожидается температура воздуха +1…+3 градуса, Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.
Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Петербурге в январе 2021 года, пока составляет +2,3° и установлена 2-го числа.