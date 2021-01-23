До пяти лет лишения свободы. СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Следственный комитет и Верховный суд 23 января концептуально поддержали законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — говорится в отзыве Следственного комитета, который есть в распоряжении РИА Новости.