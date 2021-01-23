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До пяти лет лишения свободы. СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Следственный комитет и Верховный суд 23 января концептуально поддержали законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — говорится в отзыве Следственного комитета, который есть в распоряжении РИА Новости.

В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.

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Комментарии (15)

Михаил Петров-Водкин
За вовлечение надо безжалостно карать, как Пригожина. Так называемый «кремлевский повар» Евгений Пригожин первый раз был осужден за кражу в 1979 году. Он получил условный срок и был направлен на коммунистическую стройку в Нижнем Новгороде, но оттуда сбежал в Ленинград в 1980 году.

В Ленинграде Пригожин познакомился с двумя подростками, которые стали его подельниками в нескольких квартирных кражах и одном ограблении. Воровская жизнь закончилась для Пригожина после ограбления беззащитной девушки, на которую он с несовершеннолетними подельниками напал на улице и чуть не задушил.
В 1981 году Евгения Пригожина признали виновным в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и «разбой» и приговорили к 12 годам заключения в колонии усиленного режима и еще одному году по первому делу, всего на 13 лет.
Владислав М
Агония власти.
NAFTALIN 2000-2036
трясущиеся по целому ряду причин дедули видят, что молодежь они уже потеряли. делают всё, чему их научили еще в КПСС и КГБ. по другому они не могут. да и вариантов у них не много: либо Гаага там, .либо Северная Корея здесь. даю им еще лет пять, это с запасом - пока достигнут совершеннолетия нынешние подростки
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