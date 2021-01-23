В Испании суд отпустил из-под ареста «короля отмывания» и ещё троих фигурантов дела «русской мафии»

Четырёх фигурантов, арестованных по делу об отмывании денег «русской мафией», отпустили из заключения — без паспортов и разрешения покидать Испанию до конца расследования.
Об освобождении четырёх человек, которые около месяца провели в испанской тюрьме, 22 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший суд Валенсии. В числе тех, кого выпустили на свободу, юрист Алексей Широков, которого СМИ называли «королём отмывания». Ещё один освобождённый, как пишет «Коммерсантъ-Приволжье», - это нижегородский предприниматель Михаил Жижин.
Всем четверым запретили покидать территорию Испании, их паспорта изъяты. Как уточняет агентство, большинство фигурантов так и не дали показания.
Испанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей операции против «русской мафии» в конце декабря. Задержаны 23 человека, среди которых восемь россиян. Под арестом оказались четверо, в том числе Алексей Широков, которого назвали ключевым фигурантом. По версии следствия, они причастны к отмыванию денег преступных группировок через покупку недвижимости: ресторанов, дискотек, судов, земли на испанском побережье. Обыски проходили в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Изъяты оружие, наличные, бриллианты и дорогие автомобили, заблокированы счета подозреваемых на миллионы евро.