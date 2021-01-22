Петербуржца задержали по подозрению в педофилии. Спрашивают об отношениях с мальчиком-подростком

Пожилой житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о развратных действиях. Его подозревают в нездоровом влечении к 14-летнему подростку.



Как сообщили в городском Следственном комитете 22 января, о преступлении рассказала мать мальчика, которая искала помощи через телефонную линию «Ребёнок в опасности». По её словам, сына развращал неустановленный мужчина. Подозреваемого нашли — им оказался 62-летний местный житель.

«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2020 года и январе 2021 года в Адмиралтейском районе неоднократно совершил преступления сексуального характера в отношении потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.