На цветочном рынке в Краснодаре вечером 22 января произошел взрыв газа. Как сообщает «Интерфакс», один человек погиб, еще несколько пострадали.



— В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали, - заявил источник агентства.