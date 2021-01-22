FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На цветочном рынке в Краснодаре взорвался газ. Погиб как минимум один человек

На цветочном рынке в Краснодаре вечером 22 января произошел взрыв газа. Как сообщает «Интерфакс», один человек погиб, еще несколько пострадали.

— В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали, - заявил источник агентства.

Собеседник издания уточнил, что из загоревшегося здания эвакуировали около 100 человек. Распространение огня уже удалось остановить, пожар локализован на 150 кв. метрах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний