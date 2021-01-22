На цветочном рынке в Краснодаре вечером 22 января произошел взрыв газа. Как сообщает «Интерфакс», один человек погиб, еще несколько пострадали.
— В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали, - заявил источник агентства.
#краснодар предположительно после взрыва загорелся киоск шаурмы на большом цветочном рынке.Погиб парень pic.twitter.com/dlZcoC0a10— Сергей #РХЧП (@SergeyVakulenko) January 22, 2021
Собеседник издания уточнил, что из загоревшегося здания эвакуировали около 100 человек. Распространение огня уже удалось остановить, пожар локализован на 150 кв. метрах.