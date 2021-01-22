В Роспотребнадзоре рассказали, когда после вакцинации должны появиться антитела. Переболевшим прививаться пока не надо

Антитела в достаточном количестве для создания иммунитета вырабатываются в организме человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — 56 дней. Об этом заявил 22 января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.



«Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — подчеркнул Горелов.

