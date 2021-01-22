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В Роспотребнадзоре рассказали, когда после вакцинации должны появиться антитела. Переболевшим прививаться пока не надо

Антитела в достаточном количестве для создания иммунитета вырабатываются в организме человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — 56 дней. Об этом заявил 22 января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — подчеркнул Горелов.

Он также уточнил, что недавно переболевшие коронавирусом могут не идти на прививку как минимум до осени. «Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — заявил замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Комментарии (2)

Yubilar
Мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — подчеркнул Горелов. - А почему не прекращаем? - Не спрашивайте. Маски - это вообще не про ковид и не про здоровье. Это другое
Урус-Баши
«Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней ...»
Отсчет от 2-й вакцины?
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