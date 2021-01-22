Морозная неделя вызвала «шкурный» интерес у россиян

Спрос на теплую одежду из натурального и искусственного меха у россиян вырос на 16% в первую рабочую неделю года. Такие данные опубликованы сегодня в исследовании «Платформы ОФД» (входит в Группу ВТБ), которая занимается услугами по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы.



Россияне в период с 11 по 17 января чаще всего приобретали изделия из искусственного меха, а также норковые шубы, полушубки и жилеты.



Кроме зимней одежды, россияне утеплялись обогревателями и грелками. На них жители страны потратили на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

