Морозная неделя вызвала «шкурный» интерес у россиян

Спрос на теплую одежду из натурального и искусственного меха у россиян вырос на 16% в первую рабочую неделю года. Такие данные опубликованы сегодня в исследовании «Платформы ОФД» (входит в Группу ВТБ), которая занимается услугами по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы.
Россияне в период с 11 по 17 января чаще всего приобретали изделия из искусственного меха, а также норковые шубы, полушубки и жилеты.
Кроме зимней одежды, россияне утеплялись обогревателями и грелками. На них жители страны потратили на 20% больше, чем за предыдущую неделю.
Жители Санкт-Петербурга в первую рабочую неделю года потратили на обогреватели и грелки на 88% больше, чем в каникулы, а расходы на зимнюю верхнюю одежду за эту неделю выросли на треть. Неделя похолоданий оказалась в 3,5 раза более затратной, чем этот же период год назад.