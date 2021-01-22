Петербуржец едва не убил жену выстрелом в затылок. Его оставили на свободе

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство. О мягком наказании для него хлопотала жена, рисковавшая стать жертвой домашнего насилия.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 января, Денис Харламов признан виновным в покушении на убийство, которое не произошло по не зависящим от него обстоятельствам. В домашнего тирана он превратился в ночь на 10 сентября 2019 года в квартире на проспекте Ветеранов, когда перебрал с алкоголем и во время ссоры с женой сначала ударил её кулаком в лицо, а потом бил по рукам, которыми женщина пыталась прикрыться от агрессора.
На этом он не остановился и, схватив травматический МР-80–13Т, приставил его ко лбу, пригрозив убить. Женщина вывернулась, и Харламов выстрелил ей в затылок. По версии следствия, веры в то, что к утру он всё ещё будет женат, у мужчины не было. Однако его жена смогла сбежать и обратиться за медпомощью.
Подсудимый вину признал. Ему назначили 6 лет лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.
«Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что Харламов принес ей свои извинения, она их приняла, просила его строго не наказывать, так как Харламов является ее супругом и у них имеются общие дети», — рассказали подробности в пресс-службе.