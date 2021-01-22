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Петербуржец едва не убил жену выстрелом в затылок. Его оставили на свободе

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство. О мягком наказании для него хлопотала жена, рисковавшая стать жертвой домашнего насилия.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 января, Денис Харламов признан виновным в покушении на убийство, которое не произошло по не зависящим от него обстоятельствам. В домашнего тирана он превратился в ночь на 10 сентября 2019 года в квартире на проспекте Ветеранов, когда перебрал с алкоголем и во время ссоры с женой сначала ударил её кулаком в лицо, а потом бил по рукам, которыми женщина пыталась прикрыться от агрессора.

На этом он не остановился и, схватив травматический МР-80–13Т, приставил его ко лбу, пригрозив убить. Женщина вывернулась, и Харламов выстрелил ей в затылок. По версии следствия, веры в то, что к утру он всё ещё будет женат, у мужчины не было. Однако его жена смогла сбежать и обратиться за медпомощью.

Подсудимый вину признал. Ему назначили 6 лет лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

«Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что Харламов принес ей свои извинения, она их приняла, просила его строго не наказывать, так как Харламов является ее супругом и у них имеются общие дети», — рассказали подробности в пресс-службе.

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Комментарии (6)

evilman
Дура. Он убьет её. Это вопрос времени.
261933551
Самое смешное, чтобы не решил суд будут ныть.
1. "Оставили семью без кормильца"
2. Плохой суд, надо было посадить
Урус-Баши
Был бы в руках пластмассовый стаканчик, сел бы надолго. Практика показала.
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