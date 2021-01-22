Петербуржец едва не убил жену выстрелом в затылок. Его оставили на свободе

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство. О мягком наказании для него хлопотала жена, рисковавшая стать жертвой домашнего насилия.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 января, Денис Харламов признан виновным в покушении на убийство, которое не произошло по не зависящим от него обстоятельствам. В домашнего тирана он превратился в ночь на 10 сентября 2019 года в квартире на проспекте Ветеранов, когда перебрал с алкоголем и во время ссоры с женой сначала ударил её кулаком в лицо, а потом бил по рукам, которыми женщина пыталась прикрыться от агрессора.