Петербуржцам через приставов за год вернули 700 млн рублей, которые не выплатили работодатели

Больше 11,5 тысячи человек в Петербурге в 2020 году получили свои зарплаты только после того, как в дело вступили судебные приставы.

Как сообщает 22 января Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу, работодатели задолжали сотни миллионов рублей. За год с предпринимателей в пользу их сотрудников взыскали 700 млн рублей.

В качестве примера ФССП привела историю старшего бухгалтера, которая была незаконно уволена из петербургской организации. Женщина через суд добилась восстановления в должности, взыскания в ее пользу среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда в размере более 182 тысяч рублей. После уведомления ФССП действий со стороны работодателя не последовало. В итоге деньги списали с банковского счета предприятия-должника и перевели взыскательнице. Работу ей вернули.