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Биатлонист Логинов упал, сломал палку, но все равно стал чемпионом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Все четыре огневых рубежа он прошел без единого промаха.

Отметим, что Логинов упал после четвёртого рубежа и сломал палку.

Вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд (+58,5, 2 промаха), третье — итальянец Лукас Хофер (+1.10,7, 2 промаха).

Для Логинова это третья победа в карьере. Всего на его счету 13 медалей на этапах Кубка мира (3–4–6).

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Комментарии (4)

shushu
Индивидуальная гонка - для тех, кто хорошо стреляет, минуту за промах уже трудно скомпенсировать, это не штрафной круг
261697121
В этот раз доктора были аккуратнее.
Жизнелюб
Молодец!
Болеем за наших!
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