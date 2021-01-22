Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Все четыре огневых рубежа он прошел без единого промаха.
Отметим, что Логинов упал после четвёртого рубежа и сломал палку.
All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. 😬 #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd— IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021
Вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд (+58,5, 2 промаха), третье — итальянец Лукас Хофер (+1.10,7, 2 промаха).
Для Логинова это третья победа в карьере. Всего на его счету 13 медалей на этапах Кубка мира (3–4–6).