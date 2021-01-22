ТАСС: «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию «призывов к насилию». Главные редакторы не в курсе

ТАСС со ссылкой на собственный источник во властных структурах 22 января сообщил, что к радиостанции «Эхо Москвы» могут применить меры вплоть до лишения лицензии за публикацию неких призывов к насильственным действиям.



«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», — цитирует СМИ собеседника. При этом не уточняется, на каком именно ресурсе и какие именно призывы имеются ввиду.



«Открытые медиа», в свою очередь, сообщают, что ни главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский, ни главред радиостанции Алексей Венедиктов не знают о том, что рассматривается возможность лишить редакции лицензий.

