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Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Зинедин Зидан заболел коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте испанской команды в пятницу, 22 января, 48-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19.

Подробности о самочувствии специалиста не раскрываются.

Зидан тренирует «Реал» с 2016 года с перерывом в 2018-м. С ним команда три раза подряд выиграла в Лиге чемпионов. Сам французский футболист побеждал как игрок в Лиге чемпионов в 2002 году.

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Комментарии (1)

265027971
ну вот и ещё один.
сколько уже померло спортсменов, жуть.
ужасный вирус...
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