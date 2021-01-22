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Путин снимает ограничение по возрасту для своих назначенцев

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который отменяет ограничение по возрасту (70 лет) для гражданских служащих, которых назначает президент. Текст документа 22 января опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке уточняется, что иногда срок необходимо продлить для «наиболее опытных и квалифицированных» работников.

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Комментарии (14)

Postman
Федерация дедушек
gencon
Классный ответ на фильм о дворце.....учитывая тот факт, что не один наркобарон мира не может позволить себе официальную бесполетную зону
walker_5e4cd299a1c68
Все правильно! Пока вперед ногами не вынесут-"работай".
А дальше родственничек подхватит упавшее знамя.
Как там герой Котенева говорил в замечательном к/ф Секретный Фарватер?
Пока идет война, мы все годны...
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