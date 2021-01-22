Путин снимает ограничение по возрасту для своих назначенцев

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который отменяет ограничение по возрасту (70 лет) для гражданских служащих, которых назначает президент. Текст документа 22 января опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте.

