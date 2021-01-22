Шишкину рекомендовали переизбрать руководителем «Справедливой России» в Петербурге

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина с большой вероятностью останется председателем регионального отделения «Справедливой России». Рекомендацию переназначить её дал президиум центрального совета партии.
Как рассказали «Фонтанке» в СР, заседание президиума состоялось 21 января в Государственной думе под председательством Сергея Миронова. Помимо Шишкиной рекомендации на досрочное переизбрание получили руководители отделений в республиках Калмыкия, Марий Эл, а также в Вологодской, Тульской, Тюменской, Ярославской областях.
В конце февраля «Справедливая Россия» проведет съезд, где будет объявлено об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Разговоры о слиянии шли с осени, однако официально лидер эсеров Сергей Миронов сообщил журналистам о принятом решении 20 января.
Петербургские справедливороссы без энтузиазма восприняли перспективу слияния партий. Подробнее — в материале «Фонтанки».