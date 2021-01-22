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Златку-путешественницу добили в Петербурге. Ясень тоже больше не покачает головой

В Петербурге ликвидирован последний очаг распространения опасного древесного вредителя. Для этого пришлось уничтожить деревья. Они пошли под нож из-за особой склонности «жильцов» к путешествиям.

Как сообщает 22 января пресс-служба комитета по благоустройству, специалисты садово-паркового хозяйства вчера в Ломоносове завершили санитарную рубку ясеней, которые подверглись нападению изумрудной узкотелой златки. Садовники обнаружили три очага заражения — всего 109 деревьев.

Дело в том, что златка зимует внутри стволов и с приходом весны могла бы мигрировать в другие районы Петербурга. Физически она способна совершать путешествия на 20 километров. А щадящих методов избавлений от неё нет, все поражённые деревья приходится вырубать и полностью сжигать. Только так можно предотвратить дальнейшее распространение вредоносного жука, объясняют специалисты Санкт-Петербургского лесотехнического университета имени Кирова.

Перед вырубкой учёные взяли образцы больной древесины и сейчас изучают их в лаборатории. Продолжается мониторинг других районов, пока больше нигде в Петербурге этот вредитель не обнаружен.

Вместо ясеней садовники весной посадят саженцы новых деревьев — больше, чем было прежде. Специалисты Лесотехнического университета рекомендовали выбрать не ясени, а другие виды. Скорее всего, это будут лиственницы и дубы.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей. На территории Санкт-Петербурга за последние два года были замечены ясени с сухими вершинами или с усохшей верхней частью кроны. Причина этого явления — маленький, изумрудно-зеленый, блестящий жук, который относится к большой группе стволовых вредителей, носящих название златки. Его личинки наносят основной вред посадкам ясеня: проходя развитие под корой и разрушая проводящую систему дерева, они постепенно приводят растение к гибели.

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Комментарии (1)

мухомор
На счёт новых деревьев это наверно ирония.
Нам во дворе вместо спиленных тополей высадили липы. Саженцы высотой 30см. Хотя можно было высадить саженцы 1,5-2м. Просто разница в цене у них 100 рублей против 500 рублей..
Денег им жалко.
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