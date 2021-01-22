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В Германии запретят убивать цыплят-самцов. Их считают бесполезными и лишними

Цыплятам-самцам, только что вылупившимся из яйца, в Германии собираются сохранять жизни. Соответствующий законопроект одобрил кабинет министров страны. С принятием документа Германия станет первой страной в мире, где введут такие правила.

Как сообщает 22 января Daily Afisha, запрет на умерщвление цыплят вступит в силу 1 января 2022 года. Дело в том, что цыплята-самцы в инкубаториях считались лишними. Они не приносят доход птицеводам: не откладывают яйца, а их порода непригодна для выращивания на мясо. По данным немецких властей, в стране ежегодно убивают около 45 миллионов цыплят.

В 2024 году планируется ввести запрет на уничтожение эмбрионов в яйце после шестого дня инкубации. В разработку процедур определения пола цыплят до их вылупления за последние годы вложено более 9,7 млн долларов.

Летом 2019 года же Федеральный суд разрешил птицеводам продолжать убивать цыплят-самцов до вступления в силу других законов, однако отметил, что экономические интересы не оправдывают убийства, пишет New York Post.

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Комментарии (9)

Komarinsk2019
Ну, немцы хотя бы попытались.
265036378
Уже ведь вроде пытались во Франции запретить держать гусей в тесных клетках, чтобы насильно кормить их для увеличения печени (для фуа-гра). Производство переехало куда-то в другую страну, вроде? Так и здесь будет. Законы одни, но в другой маленькой бедной европейской стране законы совсем другие.
260695231
«Это сексизм!».
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