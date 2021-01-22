В Германии запретят убивать цыплят-самцов. Их считают бесполезными и лишними

Цыплятам-самцам, только что вылупившимся из яйца, в Германии собираются сохранять жизни. Соответствующий законопроект одобрил кабинет министров страны. С принятием документа Германия станет первой страной в мире, где введут такие правила.



Как сообщает 22 января Daily Afisha, запрет на умерщвление цыплят вступит в силу 1 января 2022 года. Дело в том, что цыплята-самцы в инкубаториях считались лишними. Они не приносят доход птицеводам: не откладывают яйца, а их порода непригодна для выращивания на мясо. По данным немецких властей, в стране ежегодно убивают около 45 миллионов цыплят.

