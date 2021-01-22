Центробанк прогнозирует ослабление рубля в выходные. Российская валюта падает на торгах, евро уже 91

Рубль продолжает слабеть на фоне падения цен на нефть. По официальному прогнозу Центробанка РФ на субботу, курс евро вырастет на 1,44 рубля, а доллара — на 99 копеек.



ЦБ установил курс европейской валюты на 23 января на уровне 90,41 рубля, а курс доллара — 74,36 рубля. Сегодняшний биржевой курс не на много превышает эти значения. По последним данным, на Московской бирже евро торгуется уже выше 91 рубля, прибавив в цене почти рубль. Курс доллара вырос на 76 копеек, до 74,6 руб.



В то же время цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2021 года снизилась на 1,8%, до $ 55,09 за баррель.

