По следам Гая Ричи: Историю Оливера Твиста перенесут в современный Лондон

С 28 января в прокате — «Афера Оливера Твиста», британский криминальный фильм в духе Гая Ричи, основанный на диккенсовских мотивах.
Главный герой — молодой и талантливый стрит-артист Оливер, которого все называют просто Твист. Однажды юноша на улице сталкивается с мелкими, как ему кажется, мошенниками — и те предлагают Оливеру подзаработать. С этой случайной встречи начинается вхождение героя в мир криминала и опасностей.
Кроме молодых и выразительных актеров, которых в Британии всегда будет много, в ленте снялся патриарх мирового кино Майкл Кейн — ему досталась роль крестного отца мафии, и это, конечно, веская причина на «Аферу» обратить внимание.
16+
Иван Чувиляев