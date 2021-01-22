Грузия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 февраля. Над упрощением въезда для иностранцев пока думают

Грузия намерена возобновить регулярное авиасообщение, об этом 22 января заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
«С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Что означает, что все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы, или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью», — цитирует Турнаву грузинский Sputnik.
Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.
«Также мы обсуждаем и определимся на следующей неделе, как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран», — сказала министр.
Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в марте, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. В Грузию и обратно, как и везде, летали спецрейсы для возвращения граждан страны на родину. С лета началось восстановление регулярных полётов, но из-за ухудшения ситуации запрет был продлён.