FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В кино расскажут историю Зои Космодемьянской

С 28 января в кино начнут показывать «Зою», новую попытку реактуализации самой известной истории о героине-партизанке — Зое Космодемьянской.

Фото: скриншот трейлера фильма

«Зою» задумали, считай, в другой жизни — еще при министре культуры Мединском, который сам лоббировал проект, а в его реализации принимало активное участие Русское военно-историческое общество.

Получилась патетическая и в меру старомодная вещь про подвиг: ровным счетом ничего нового или незнакомого, старательно показанная история партизанки, ее пленения и казни.

В главных ролях снялся вполне дежурный состав актеров с «народным» экстерьером — от Ольги Лапшиной («Жить») до Дарьи Юргенс (той самой, что произнесла во втором «Брате» фразу про мальчика и водочку).

12+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера фильма

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний