В кино расскажут историю Зои Космодемьянской

С 28 января в кино начнут показывать «Зою», новую попытку реактуализации самой известной истории о героине-партизанке — Зое Космодемьянской.
«Зою» задумали, считай, в другой жизни — еще при министре культуры Мединском, который сам лоббировал проект, а в его реализации принимало активное участие Русское военно-историческое общество.
Получилась патетическая и в меру старомодная вещь про подвиг: ровным счетом ничего нового или незнакомого, старательно показанная история партизанки, ее пленения и казни.
В главных ролях снялся вполне дежурный состав актеров с «народным» экстерьером — от Ольги Лапшиной («Жить») до Дарьи Юргенс (той самой, что произнесла во втором «Брате» фразу про мальчика и водочку).
12+
Иван Чувиляев