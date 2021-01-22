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На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавший

На территории нефтяного предприятия в Сармановском районе Татарстана 22 января произошёл взрыв.

Как сообщает республиканская прокуратура, работы велись на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, во время испытаний воздухом разорвало ёмкость установки предварительного спуска воды. Погибли два человека. Один человек получил травмы.

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Районная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Хлопок ведь! Или тут прослеживается илильский след?
261847251
А водой бы испытывали - все бы живы остались.
Только для воды сейчас холодно наверное.
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